Raščan ni priznal krivde za goljufijo s posojilom

Nekdanji prvi mož Dela Revij Matej Raščan na predobravnavnem naroku ni priznal krivde za očitano dejanje goljufije, povezano s posojilom. Od Raščana oškodovanec v tej zadevi s premoženjskim zahtevkom zahteva vračilo 151 tisoč evrov, kolikor mu naj bi bil ta dolžan. Raščan to zanika in pravi, da je posojilo vrnil.

Tožilka Helena Zobec Dolanc na ljubljanskem okrožnem sodišču danes še ni predstavila obtožnice, po neuradnih informacijah pa gre v tej zadevi za 300 tisoč evrov posojila Raščanu, vrnil naj bi ga le polovico. Sodnica Ana Testen je pojasnila, da je oškodovani Domen Vivod, ki je Raščanu posodil omenjeni znesek, priglasil premoženjskopravni zahtevek, in sicer za vračilo 151.190 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Nekdanji predsednik uprave in lastnik družbe Delo Revije, ki je bil v drugi zadevi že pravnomočno obsojen na štiriletno zaporno kazen, vendar kazni še ni začel prestajati, danes na sodišču ni pojasnjeval okoliščin obtožnice. Dejal je le, da navede niso resnične, saj je omenjeno posojilo v celoti vrnil.

Če bi priznal, bi zanj predlagali dve leti in pol zapora

Za kaznivo dejanje goljufije je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora, v primeru priznanja krivde bi tožilka zanj predlagala dve leti in šest mesecev zaporne kazni in odvzem premoženjske koristi v znesku 151 tisoč evrov. Ker obtoženi krivde ni priznal, se bo sojenje zanj nadaljevalo z glavno obravnavo.

Raščan je sicer v zadevi Delo Revije lani s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, nato pa mu je ljubljansko okrožno sodišče oktobra izreklo s sporazumom dogovorjeno zaporno kazen v skupni višini štirih let. Vendar pa Raščan ni bil zadovoljen z delom kazni, ki mu nalaga plačilo okoli 34 milijonov evrov, zato se je na sodbo pritožil. Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo zaporno kazen, v delu, ki se nanaša na plačilo 34 milijonov evrov, pa je sodbo razveljavilo in poslalo v ponovno odločanje.