Qlandia ob izteku leta daje naprej tačkam iz lokalnih zavetišč za živali

Nobeno pomanjkanje ali druge težave niso nikoli tako majhne, da si ne bi zaslužile naše pozornosti. Ob izteku leta so se v Qlandii odločili pomagati bitjem, ki so pogosto odrinjena na rob zanimanja družbe - zapuščenim živalim iz lokalnih zavetišč. Problem, ki ga rešujejo, se morda na prvi pogled ne zdi tako pereč, a prav hitro so ugotovili, da so zavetišča pogosto materialno in finančno podhranjena, čeprav so to edine ustanove pri nas, ki celostno obravnavajo in skrbijo za zapuščene tačke. Ponujajo jim nastanitev, redno prehrano, higiensko in predpisano veterinarsko oskrbo, sprehode, razvedrilo ter predvsem čustveno toplino in dotik, ki ga potrebujejo vse domače živali. V ta namen se je Qlandia povezala s štirimi lokalnimi zavetišči (Oskar Vitovlje, zavod za oskrbo, nego in vzgojo hišnih in izgubljenih živali, Zavetišče Horjul, Zavetišče Turk in Zavetišče Maribor), ki jim bo podelila materialno in finančno donacijo v vrednosti več kot 15 tisoč evrov.

Qlandia s trimesečno kampanjo povezuje trgovine/lokale v vsaki Qlandii, obiskovalce nakupovalnih centrov, obiskovalce svoje spletne strani in lokalno skupnost. Oktobra se pridružite zbiralni akciji tekstila, pri čemer lahko v za to namenjene zabojnike v Qlandiah po Sloveniji odložite čiste brisače in volnene odeje (brez polnil). Zbran tekstil bodo lokalna zavetišča uporabila za potrebno oskrbo živali (osnovna nega, oprema bivalnih prostorov živali ipd.). V drugem delu kampanje lahko sodelujete v donacijski nagradni igri, kjer količina zbranih računov kupcev določa višino finančne donacije Qlandia zavetiščem. Vi nakupujete, Qlandia daruje. Na ta način želi Qlandia zbrati več kot 9.000 evrov za zapuščene živali. Qlandia bo skozi kampanjo pripravila vsebine, s katerimi želijo informirati javnost o tem, kako preprosto in hitro je lahko doniranje 0,5 odstotka svoje dohodnine.

Ključno vlogo pri soustvarjanju donacijske note kampanje imajo tudi trgovine in lokali v nakupovalnih centrih Qlandia, saj se lahko priključijo projektu QL botrstvo. QL botri bodo postali finančni botri živalim v zavetišču (kritje vsaj enomesečne oskrbe živali). Skupaj za živali!

Odgovorno ravnanje in skrb za živali se začneta z znanjem in ustreznimi informacijami. Qlandia je pomislila tudi na to, zato bo v vseh nakupovalnih centrih Qlandia v drugi polovici novembra postavljena 14-dnevna poučna razstava v sliki in besedi. V Qlandii verjamejo, da bo celovit sklop zastavljenih aktivnosti pozitivno vplival na počutje zapuščenih živali in pomagal zavetiščem v njihovem prizadevanju. Pozivajo vas, da se skupaj z njimi zavzamete za zapuščene živali in jim pomagate ustvarjati deželo odgovornih ljudi.

