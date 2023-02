Bili smo na Ptuju, kjer bodo zvečer pokopali pusta #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več mestnih prizorišč z živo glasbo, našemljeni in nenašemljeni vseh starosti so zapolnili mestne ulice in trge najstarejšega slovenskega mesta.

Ob 18. uri bodo na Ptuju pokopali pusta, kajti opolnoči je letošnjega pustovanja nepreklicno konec.

Zabave ne manjka niti v drugih bližnjih krajih, v objektiv smo ujeli 56 kurentov, ki so se zbrali v Ormožu.

Če sodimo po današnjem toplem dnevu, so svojo nalogo preganjanja zime odlično opravili.