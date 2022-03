Puščavski prah nas bo spremljal do petka, pomaknil se bo v ta del Slovenije #video #foto

#ICYMI VIDEO: Images shot on March 14 show an eerie haze shrouding the skies as a mass of hot air from the Sahara desert dumped dust on large parts of Spain, colouring the sky orange and coating the streets pic.twitter.com/1BNVPfuWKl — AFP News Agency (@AFP) March 16, 2022

"Večina tega puščavskega prahu je ostala v višinah, zelo malo ga pride do tal. Predvsem najbrž zaradi tega, ker ni padavin," je povedala vodja sektorja za kakovost zraka na agenciji za okolje (Arso) Tanja Koleša.

Prisotnost puščavskega prahu v ozračju, ki so ga v Evropo z območja Sahare prinesli južni vetrovi, se v teh dneh pri nas kaže kot pastelno obarvanje ozračja. S tem povezane fotografije so ne le pri nas, ampak tudi drugod po Evropi preplavile družbena omrežja. Na fotografiji Madrid v Španiji. Foto: Reuters

Oblak se bo z vzhoda pomaknil proti jugu Slovenije

Glede na vremensko dogajanje pri nas na Arsu pričakujejo, da se bo oblak puščavskega prahu danes iz vzhodne Slovenije pomaknil proti jugu in zahodu Slovenije, potem ko je nad državo prišel s severne strani.

Tako so bile v torek povišane ravni delcev PM10 izmerjene v vzhodnem delu Slovenije, še piše STA, med drugim v Mariboru in Murski Soboti. Tudi za prihodnje dni na Arsu predvidevajo, da bo večina tega puščavskega prahu ostala v višinah.

Tole je objavila uporabnica Twitterja z jugozahoda Nemčije:

This is what the sky looks like right now! It’s desert sand from the Sahara. pic.twitter.com/EWRZ3QO8NL — Jae 🏳️‍🌈 (@JaeFiction) March 15, 2022

Iz Švice:

It's the Sahara phenomenon ... today we all woke up to yellow skies and sandy dust everywhere. It happens once or twice a year that the warmer winds bring desert sand thousands of miles to the Alps. Photo credit: Gregory Méan, General Director, LGIS pic.twitter.com/jZbDRCnUi8 — La Garenne International School Switzerland (@La_garenne) March 15, 2022

Iz francoskega Toursa:

"Danes zjutraj je nebo rumeno. Pesek se umika, pričevanje iz daljne puščave," je zapisala avtorica objave.

Le ciel est jaune à #Tours ce matin. Sable en suspension, témoignage du désert lointain... pic.twitter.com/tSH6gCDchy — Claire Tstt 📚 (@claire_tstt) March 15, 2022

Vrednosti tokrat v mejah normale

Drugače je bilo pred dvema letoma, ko je prav tako večino Evrope zajel oblak saharskega prahu. Takrat so na vseh merilnih mestih po Sloveniji izmerili zelo visoke ravni delcev PM10, tudi okoli 400 mikrogramov delcev PM10 na kubični meter zraka.

Tokratne meritve kažejo najvišje vrednosti do okoli 40 oz. 50 mikrogramov delcev PM10 na kubični meter zraka.

Pri presojanju onesnaženosti zraka je sicer dnevna mejna vrednost določena pri 50 mikrogramih na kubični meter zraka.

Madrid, Španija Foto: Reuters