Prva okužba s koronavirusom na ljubljanski onkologiji

Na onkologiji so včeraj pri zaposleni z oddelka za intenzivno terapijo potrdili okužbo s covid-19. Zaposlena je bila brez znakov bolezni. Takoj so bili sprejeti vsi ustrezni preventivni ukrepi za zamejitev širjenja okužbe.

Do konca tedna odpovedane vse operacije

Od danes do konca tedna so odpovedane operacije, druga zdravljenja, kot so kemoterapije in obsevanja, potekajo normalno. Vse bolnike, ki so bili naročeni na operacijo, onkološki inštitut že obvešča o odpovedi termina. Natančnejše informacije o tem, kdaj bo operativni program ponovno vzpostavljen, bodo bolnikom sporočili pravočasno in jih tudi objavili na spletnem mestu onkološkega inštituta.