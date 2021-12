Janša o preiskavi KPK: Gre za verigo dvojnih vatlov

Več informacij o konkretnem postopku do konca obravnave zadeve KPK zaradi interesov postopka ne more podati.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v preteklih mesecih prejela večje število poizvedb medijev, zato na podlagi interesa javnosti obvešča, da je na podlagi ugotovitev v predhodnem preizkusu v zvezi s kadrovskimi menjavami na mestih izvršnih in neizvršnih direktorjev Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) zoper predsednika vlade Janeza Janšo uvedla postopek preiskave glede ugotavljanja obstoja dejanskega nasprotja interesov. Janez Janša se je glede preiskave odzval na Twitterju in med drugim zapisal, da gre za verigo dvojnih vatlov.

Kot so danes sporočili iz KPK, so postopek uvedli zaradi zaznanega suma kršitve določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki urejajo nasprotje interesov, in sicer v postopku imenovanja neizvršnega direktorja DUTB na vladi.

Na Twitterju se je odzval premier Janša.

Korupcija za #KPK in g. Šumija ni 20K€ fuša na mesec za prvorazrednega predsednika @racunskosodisce, korupcija je 200€ na računu za Pivčevo, ko je treba rušiti @vladaRS. Kos-Klemenčič-Štefanec-Šumi - veriga dvojnih vatlov. https://t.co/lRSwAAR1gW — Janez Janša (@JJansaSDS) December 16, 2021

Janša bo lahko pojasnil svoja ravnanja

Uvedba postopka preiskave glede ugotavljanja obstoja dejanskega nasprotja interesov po njihovih navedbah pomeni, da so na podlagi do zdaj pridobljenih podatkov in dokumentacije zaznali sum kršitev v skladu z omenjenim zakonom.

Šele nadaljnji postopek pa bo pokazal, "ali bodo zaznani sumi kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije tudi potrjeni ali pa bodo ovrženi". Janša, ki je prejel obvestilo o uvedbi postopka preiskave glede ugotavljanja obstoja dejanskega nasprotja interesov, bo imel v postopku preiskave vse pravice v skladu s predpisi, prav tako bo lahko pojasnil svoja ravnanja.

Upravni odbor DUTB sestavljajo neizvršni in izvršni direktorji. Predsednik upravnega odbora in neizvršni direktor je Franci Matoz, neizvršni direktorji so še Gregor Planteu, Aleksander Lozej in Alenka Urnaut Ropoša. Izvršna direktorja pa sta Matej Pirc in Andrej Lazar. DUTB je prav danes javno objavila razpis za izvršnega direktorja družbe.