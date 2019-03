Po SDS za ustavno presojo letošnjega proračuna tudi v NSi

Da je letošnji proračun protiustaven, so že prejšnji teden opozorili tudi v SDS, predsednik stranke Janez Janša pa je napovedal, da bodo zahtevali ustavno presojo. A predlog, ki so ga pripravili v največji opozicijski stranki, se poslancem NSi pravno ne zdi dovolj dobro utemeljen, zato zanj ne morejo prispevati svojih podpisov.

NSi: Politika je prva dolžna spoštovati zakone

"V NSi si želimo strokovno in pravno dobro argumentirano zahtevo za ustavno presojo, zato smo k pripravi utemeljitve povabili skupino uglednih ustavnih pravnikov in ekonomistov," so zapisali v sporočilu za javnost. Ob tem so spomnili na opozorilo fiskalnega sveta, da je raven izdatkov letošnjega proračuna v nasprotju z zakonom o fiskalnem pravilu.

Da je letošnji proračun protiustaven, so že prejšnji teden opozorili tudi v SDS. Na fotografiji predsednik stranke Janez Janša. Foto: Ana Kovač

"Politika je prva dolžna spoštovati zakone. Gre za vprašanje spoštovanja pravne države in vlada ne more arbitrarno odločati, ali bo spoštovala zakone," so opozorili v NSi ter dodali, da je po nasvetu ustavnih pravnikov in ekonomistov za zaščito pravne države v danem primeru najprimernejše sredstvo zahteva za presojo ustavnosti proračuna.

V SDS in NSi glasovali proti rebalansu proračuna

Fiskalni svet je februarja še pred potrditvijo rebalansa v državnem zboru opozoril, da načrtovani izdatki za 270 milijonov evrov presegajo okvir, ki ga določa v ustavi zapisano fiskalno pravilo.

Ta odklon bi bil lahko še višji, saj je urad za makroekonomske analize in razvoj pred kratkim znižal napovedi gospodarske rasti. Če k temu dodamo še nove znake ohlajanja gospodarstva, kamor slovensko gospodarstvo največ izvozi, potem je jasno, da smo dolžni ukrepati, so opozorili v NSi.

Državni zbor je rebalans, s katerim se letošnja poraba prvič zvišuje prek deset milijard evrov, na začetku marca sprejel s podporo poslancev koalicije, Levice in NSi, proti pa so glasovali v NSi in SDS. Postopek za oceno ustavnosti lahko sicer z zahtevo med drugimi začnejo državni zbor kot ustanova ali tretjina poslancev državnega zbora, državni svet in vlada.