Proračun tudi prihodnji dve leti s primanjkljajem

Državni proračun bo tudi v prihodnjih dveh letih beležil primanjkljaj, potem ko se bo zaradi posledic epidemije letos povzpel nad devet odstotkov BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je bil po današnji seji vlade kljub temu zadovoljen. Predlog proračunov za prihodnji dve leti je razvojen in občutno povečuje sredstva za investicije, je povedal.

Za leto 2021 je DZ proračun sprejel že novembra lani, danes pa je vlada sprejela predlog njegovih popravkov. Namesto 10,45 milijarde evrov naj bi odhodki po novem znašali 13,47 milijarde evrov, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal minister.

Hkrati je vlada sprejela tudi predlog proračuna za leto 2022 in preostale dokumente, potrebne za nemoteno izvrševanje proračuna. Vse skupaj mora najpozneje do četrtka poslati v obravnavo in potrditev v DZ.

Vlada je proračunske dokumente pripravljala v zaostrenih razmerah, ki jih je povzročila epidemija bolezni covid-19. "Razmere so še vedno negotove," je dejal Šircelj in poudaril, da sta proračuna usmerjena v okrevanje gospodarstva in povečanje njegove odpornosti ter hkrati v zagotavljanje večje blaginje ljudi, piše STA.

Šircelj: Primanjkljaj se bo v prihodnjih letih zmanjševal

Poudaril je, da se bo primanjkljaj v prihodnjih letih zmanjševal. Medtem ko je letos s pred kratkim sprejetim rebalansom predviden v višini 4,2 milijarde evrov (9,2 odstotka BDP), naj bi se prihodnje leto znižal na 2,75 milijarde evrov (5,6 odstotka BDP) in leto pozneje na 1,59 milijarde evrov (3,1 odstotka BDP).

Zatrdil je, da bo večina proračunskih uporabnikov dobila več denarja, predvsem za naložbe. "Ta proračun je razvojen proračun," je poudaril in postregel s podatkom, da je investicije pričakovati predvsem v infrastrukturo, pa tudi v prometne povezave, zdravstveno varstvo, varovanje okolja ter znanost, informacijsko družbo, podjetništvo in konkurenčnost. Več denarja za naložbe bodo dobile tudi občine.

Konkretno so za leto 2021 načrtovani prihodki v višini 10,72 milijarde evrov, kar je 3,5 odstotka manj kot v sprejetem proračunu, medtem ko se bodo odhodki povečali za 28,8 odstotka na 13,47 milijarde evrov.

V letu 2022 pa naj bi se prihodki povzpeli na 11,01 milijarde evrov, medtem ko naj bi bilo odhodkov manj, in sicer skupaj 12,60 milijarde evrov, poroča STA.

Hkrati s primanjkljajem se bo postopno zniževal tudi dolg države. Z letošnjih 82,4 odstotka BDP naj bi se prihodnje leto znižal na 80,9 odstotka BDP in v letu pozneje na 79,3 odstotka BDP.

V zakonsko besedilo zapisana višja povprečnina za občine in zvišanje dodatka za upokojence

Predlog obeh proračunov na poti v DZ spremlja predlog zakona o njunem izvrševanju. V njem je med drugim zapisana višina povprečnine za občine, ki so jo ravno danes s podpisom potrdili tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik in predstavniki občin. Za obe leti je določena v višini 628,20 evra na prebivalca, kar je 4,24 evra več kot letos.

Vlada je v zakonsko besedilo zapisala tudi zvišanje letnega dodatka za upokojence. Tudi ta se zvišuje, izplačan pa bo v petih višinah: od 135 evrov za prejemnike pokojnin nad 900 evrov do 445 evrov za tiste z najnižjimi pokojninami. Predvidena je tudi redna uskladitev pokojnin v višini 2,5 odstotka, ki se bo izvedla januarja 2021.

Da bo lahko zvišala predvidene proračunske odhodke, vlada v potrditev v DZ pošilja tudi spremembe odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država. Poleg povečanja zgornje meje izdatkov državnega proračuna je v njem predvidela tudi zvišanje zgornje meje izdatkov sektorja država in občin.

Celotne javne finance bodo lahko v letu 2021 imele za skupaj 24,9 milijarde evrov izdatkov. "Poraba je večja, a v okviru, ki bo zagotavljal stabilnost javnih financ," je dejal Šircelj.