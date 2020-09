Proračun z rekordnim primanjkljajem, a "prilagojen novi realnosti"

Proračun za leto 2020 je DZ sprejel novembra lani in je bil pripravljen na popolnoma drugačnih izhodiščih, kot pa jih je začrtala epidemija covida-19. "Ker proračun za leto 2020 ni odražal razmer, v katerih danes živimo, je nujno treba narediti popravek proračuna," je po poročanju STA dejal finančni minister Andrej Šircelj.

Spomnil je, da je vlada ob nastopu mandata sredi marca takoj sprejela ustrezne ukrepe zaradi tedaj razglašene epidemije. S tem so zagotovili zdravstveno varstvo za ljudi ter blažili posledice epidemije, tako pri prebivalstvu kot gospodarstvu, je dejal. Rezultati teh ukrepov so vidni tako na gospodarskem področju kot pri prebivalstvu, je dodal.

Predvsem od marca do septembra so bile razmere izredne. "Ukrepi so bili naslovljeni predvsem temu, da podjetja ne propadejo, da se zagotovijo delovna mesta, ter da se poveča državna poraba," je povzel.

Proračunske odhodke so zvišali za več kot tri milijarde evrov

Letošnji odhodki državnega proračuna so s predlaganim rebalansom načrtovani bistveno višje, namesto 10,36 milijarde evrov bodo znašali 13,39 milijarde evrov, piše STA. Od tega je za blažitev posledic epidemije predvidenih 3,1 milijarde evrov, ob čemer je Šircelj pojasnil, da so se transferji posameznikom in gospodarstvu letos povečali za 32 odstotkov, za več kot petino so porasli tudi drugi transferji, predvsem socialni.

Finančni minister Andrej Šircelj Foto: STA

Po drugi strani so se proračunski prihodki zmanjšali, še posebej v obdobju od marca do junija, še piše STA. Upad prihodkov od davka od dohodkov pravnih oseb je minister ocenil na skoraj eno tretjino, od dohodnine za 16 odstotkov, od davka na dodano vrednost pa za 11 odstotkov. V celem letu 2020 vlada po novem namesto 10,77 milijarde evrov pričakuje le še 9,19 milijarde evrov proračunskih prihodkov.

Primanjkljaj bo znašal 4,2 milijarde evrov

Državni proračun tako ob koncu leta ne bo izkazoval presežka, pač pa primanjkljaj v višini 4,2 milijarde evrov. Šircelj je ob tem zagotovil, da so javne finance stabilne, poroča STA

"To je nova realnost, v kateri mora vlada ravnati tako, da zagotovi nemoteno delovanje gospodarstva in ustrezen standard ljudi," je poudaril. Dokler ne bomo dobili zdravila ali cepiva, bodo tveganja zaradi epidemije ostala, zato je z rebalansom predvidena tudi večja proračunska rezerva.

Odbor za finance bo danes poleg predloga rebalansa, h kateremu so poslanske skupine vložile 60 predlogov za prerazporeditev sredstev, obravnaval še predlog novele zakona o izvrševanju proračuna. S tem bo vse proračunske dokumente pripravil za potrditev na plenarni seji, ki se začne v ponedeljek.