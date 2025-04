V soboto se bodo dnevne temperature gibale med 19 in 22 stopinj Celzija in pričakovati je, da bodo številni lepo vreme izkoristili za izlet. Na slovenskih cestah je razen slovenskih turistov pričakovati tudi veliko tujcev, saj se v Avstriji, delu Švice in večjem delu Nemčije začenjajo počitnice. Najhuje bo dopoldne, pravijo na prometnoinformacijskem centru, kjer napovedujejo zelo visoko gostoto prometa.

Na gnečo bodo vplivala tudi številna dela, ki trenutno potekajo na avtocestnem križu. Pretekli teden se je namreč začela prenova štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, kjer promet poteka po enem ali dveh zoženih pasovih v vsako smer, odvisno od prometne konice in pričakovanih prometnih obremenitev.

Številna dela na primorski avtocesti

Dela potekajo tudi na primorski avtocesti, in sicer med Brezovico in Vrhniko, kjer gradijo novi avtocestni priključek Dragomer. Tam promet v obeh smereh v dolžini približno enega kilometra poteka po dveh zoženih pasovih. Promet po dveh zoženih pasovih poteka tudi med Kozino in Kastelcem proti Kopru, med Kozino in Črnim Kalom pa promet proti Ljubljani poteka po enem pasu. Občasno promet po enem pasu poteka še med razcepom Srmin in predorom Kastelec proti Ljubljani.

Stanje na slovenskih cestah lahko spremljate na spodnji povezavi.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Potrebna je previdnost zaradi razlitega olja na vozišču.

Na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški je promet oviran zaradi okvarjenega vozila.

Na dolenjski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani.