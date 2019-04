Prometna nesreča ohromila promet na ljubljanski obvoznici

Uprava za zaščito in reševanje na svoji spletni strani poroča o trku dveh vozil na uvozu na južno ljubljansko obvoznico na Viču v smeri Kozarij okoli 15. ure. Posredovali so tudi gasilci ljubljanske brigade, ki so zavarovali kraj nesreče. Reševalci so eno poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoj je tudi pred delovno zaporo na cesti Jeprca-Ljubljana v Medvodah v obe smeri, še poroča prometnoinformacijski center.

Za tovorna vozila je čakalna doba tudi na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje.