Med Lomom in Postojno že okoli 15-kilometrski zastoj

Na avtocesti med Lomom in Postojno je že okoli 15-kilometrski zastoj, potovalni čas pa se še podaljšuje. Poleg gneče, ki ob sobotah vlada na cestah proti morju, zastoje povzročajo tudi nesreče. Na gorenjski avtocesti pred priključkom Šmartno proti Kranju sta zaprta vozni in prehitevalni pas, zato je med Brodom in Vodicami več kot sedemkilometrski zastoj.

Zaradi prometne nesreče na gorenjski avtocesti se potovalni čas podaljša za več kot 40 minut, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Na gorenjski avtocesti zaradi gneče zapirajo predor Šentvid proti Kosezam. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Blagovica-Vransko na Trojanah pri avtocestnem priključku.

Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici in štajerski avtocesti

Zastoji so tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje do Brezovice, na štajerski avtocesti med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje. Na primorski avtocesti je proti Kopru upočasnjen promet na več odsekih, med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru se potovalni čas precej podaljša.

Gneča je še na mariborski vzhodni obvoznici med Pesnico in Vodolami proti Slivnici, kot tudi pred mejnim prehodom Sečovlje in na cesti Šmarje-Koper. Daljši zastoji so na Hrvaškem v Istri proti Sloveniji ter na mejnih prehodih. Po dve uri vozniki čakajo na vstop v državo na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje, pri izstopu iz države pa 40 minut na mejnem prehodu Gruškovje ter po pol ure pa na mejnih prehodih Dragonja, Vinica in Sečovlje.

Od jutri za en dan zaprta vipavska hitra cesta

Od nedelje od pete ure zjutraj do ponedeljka do pete ure zjutraj bo ponovno zaprta vipavska hitra cesta med Vipavo in razcepom Nanos v obe smeri. Na štajerski avtocesti bo do nedelje do 21. ure promet potekal samo po enem prometnem pasu med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami pa bo promet potekal samo po enem prometnem pasu, v soboto proti Kranju in v nedeljo proti Ljubljani.