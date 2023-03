Pripravljeni na ta scenarij? Potniško letalo na mariborskem letališču zdrsnilo s steze.

Z vajo želijo preizkusiti in izpopolniti organiziranost, pripravljenost in usposobljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč za ukrepanje ob letalski nesreči.

Z vajo želijo preizkusiti in izpopolniti organiziranost, pripravljenost in usposobljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč za ukrepanje ob letalski nesreči. Foto: STA

Na območju Letalskega centra Maribor, Letališča Edvarda Rusjana Maribor in Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor bo danes potekala regijska vaja preverjanja pripravljenosti za ukrepanje ob nesreči zrakoplova. V tem času bo na tem območju povečan promet reševalnih služb in vozil na nujni vožnji.

Vaja bo po navedbah uprave za zaščito in reševanje potekala med 9. in 12. uro, je zaprtega tipa in je namenjena samo strokovni javnosti.

Vaja bo izvedena na podlagi predpostavke, da je potniško letalo med pristajanjem na mariborskem letališču zdrsnilo z vzletno-pristajalne steze. Nesreča se je po začrtanem scenariju zgodila pri pristajanju letala iz smeri Kidričevo–Maribor v smeri vzletno-pristajalne steze 32, ob pristanku pa sta nastala poškodba na glavnem podvozju in požar pod levim krilom.

Ob nesreči je v letalu 40 potnikov in šest članov posadke, v tovornem delu letala pa jedka snov.

Preverjanje učinkovitosti in usklajenosti

Poleg več enot uprave za zaščito in reševanje bodo na vaji med drugim sodelovali tudi štabi civilne zaščite, gasilci, policisti, mariborski dispečerski center zdravstva, UKC Maribor, služba nujne medicinske pomoči mariborskega zdravstvenega doma, Kontrola zračnega prometa Slovenije, pripadniki Rdečega križa in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Med cilji vaje je preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev v regijskem načrtu zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova na vseh ravneh načrtovanja, predvsem v delih, ki se nanašajo na koncept odziva, vodenje, izvajanje ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči. Med drugim bodo vadili reševanje ponesrečencev iz letala, sprejem in oskrbo večjega števila poškodovanih v UKC Maribor ter usposobljenost za usklajeno nudenje psihološke in psihosocialne pomoči udeleženim v nesreči.