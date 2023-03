Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljski pilot Luke Czepiela je z letalom pristal na 212 metrov visokem hotelu Burj Al Arab Jumeirah v Dubaju, za kar je treniral dve leti in pol. "Če sem iskren, ne bi mogel niti srečnejši," je dejal Poljak.

Luke Czepiela vse življenje premika meje letalstva. Nov spektakularen podvig je v beležko zapisal 14. marca (njegov pristanek z letalom si poglejte v zgornjem videu, op. a.). Postal je prvi pilot v zgodovini, ki je z letalom pristal na heliport na vrhu znamenitega hotela s 56 nadstropji Burj Al Arab Jumeirah v Dubaju.

"Če sem iskren, ne bi mogel biti srečnejši. Dve leti sem se posvečal temu projektu. V tretjem poskusu mi je uspelo pristati. Z letalom smo pristali 212 metrov nad tlemi, na najbolj kultni, najlepši stavbi na svetu. Najboljši po pristanku je bil vzlet. Zelo sem se zabaval, ko sem se z letalom spustil z neba, in to skoraj do plaže," je po podvigu dejal Czepiela.

Vse od leta 2021 se je pripravljal na ta manever. Kar 650 poskusnih pristankov na Poljskem, v ZDA in Dubaju je opravil za trening.

Znameniti hotel je bil v preteklosti že v središču športnih podvigov. Leta 2005 sta Roger Federer in Andre Agassi na vrhu stavbe igrala tenis, leta 2013 pa je David Coulthard z bolidom formule 1 izvajal znamenite kroge in "kuril" pnevmatike.