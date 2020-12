Pripravite se, snežilo bo #animacija

Danes bo v večjem delu Slovenije začelo snežiti. Do četrtka dopoldne bo v zahodni polovici države predvidoma zapadlo od 10 do 20 centimetrov, v vzhodni pa od 5 do 10 centimetrov snega, napovedujejo na agenciji za okolje. Ker so za prihodnje dni napovedne snežne padavine, bodo na cestah posipne in plužne skupine, potovalni časi bodo daljši. Na pot bo treba prej kot običajno, opozarjajo na prometnoinformacijskem centru.