Pripravite dežnike, zakorakali bomo v deževen teden #video

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno nekaj dežja, kakšna ploha pa bo možna tudi v osrednji in južni Sloveniji. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija.

Agencije RS za okolje sporoča, da se bodo v ponedeljek padavine na zahodu okrepile in se dopoldne razširile nad večji del Slovenije, vmes bodo posamezne nevihte. V vzhodni polovici Slovenije bo dežja malo. Popoldne se bo delno zjasnilo, v zahodni polovici bodo še posamezne plohe. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija, hladneje bo na severozahodu, piše STA.

V torek nekoliko jasneje, v sredo spet dež

V torek bo deloma jasno, le v hribovitih krajih na zahodu bo možna kakšna ploha. Še bo pihal jugozahodni veter. V sredo bo deževno, dež pa bo proti večeru od zahoda povsod ponehal.