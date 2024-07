Na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas

Prometnoinformacijski center sicer poroča še o drugih nevšečnostih na avtocestah.

Zaradi prometne nesreče je oviran tudi promet na zahodni ljubljanski obvoznici, pred razcepom Kozarje v smeri Kozarij.

Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani, prometnoinformacijski center ocenjuje zamudo do ene ure.

Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici zaradi del med priključkoma Ljubljana center in Rudnik v obe smeri, na štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Mariboru zaradi del, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cesti Lesce–Bled v obe smeri.

Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas proti Mariboru. Med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru pa promet ovira okvarjeno vozilo.

Okvarjeno vozilo promet ovira tudi na primorski avtocesti pred Uncem proti Ljubljani.