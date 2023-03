Priložnost zamujena …

Oglasno sporočilo

Vsi vemo, kako se rek nadaljuje: "… ne vrne se nobena." Rek pa še kako drži in to velja tudi za stanovanja v objektu Palais & Villa Schellenburg – na voljo jih je namreč le še nekaj, novi lastniki pa so že vstopili v svoja stanovanja.

Foto: Tivoli d.o.o.

V vseh pogledih izjemen stanovanjski kompleks Schellenburg v središču Ljubljane dobiva svojo končno podobo: čudovit parket Alpod iz oljenega hrasta v barvi konjaka in položen v ribjo kost, keramika utility v naravni barvi, sanitarna keramika FMG (Onice Perla) in pult iz kamna Lapitec ter sanitarna oprema Villeroy & Boch v zaključeni kopalnici že krasijo moderno zasnovane stanovanjske enote.

Foto: Tivoli d.o.o.

Vsa stanovanja bodo brez dvoma izpolnila vaša pričakovanja glede kulture in kakovosti življenja. Oba objekta, Palais in Villa, sta bila zasnovana v sodobnem slogu bivanja, obdana z zelenimi parki, ki dodatno pripomorejo k prijetnemu okolju.

Stanovanja v kompleksu ponujajo visoko kakovost bivanja, ki jo zagotavljajo vrhunski interierji, talno ogrevanje in hlajenje, urejeno celoletno prezračevanje ter udobno zasnovane bivalne površine z obilico naravne svetlobe in svežega zraka. V stanovanja vstopite skozi vhodna vrata s čudovitim portalom iz kamna Emperador, osnovna razsvetljava je že nameščena – treba je dodati le dekorativne lestence po želji lastnika, Internormova okna (ALU/les) z zunanjimi senčili na ZIP-sistem proizvajalca Renson (Ombra d.o.o.) pa bodo poskrbela za najboljši izkoristek toplotne energije in najlepši razgled v mestu.

Foto: Tivoli d.o.o.

Lokacija projekta je idealna, saj omogoča hiter dostop do narave in mestnega življenja. Poleg tega projekt ponuja tudi vrsto drugih dodatnih storitev, kot so 24-urna recepcija ("concierge service") v reprezentativni avli, videonadzor objekta, visoke strope (etaže merijo od 283 cm do 355 cm), neposreden dostop od parkirnih mest in garaž do stanovanj ter posebna dvigala za kolesa.

Villa Schellenburg

V Ljubljani ni primerljive arhitekture z zgradbo Villa Schellenburg. Ta moderna zgradba s petimi nadstropji ima 15 izjemno prostornih stanovanj, ki se razprostirajo med 119 m2 in 335 m2 (neto stanovanjske površine). Vsako stanovanje se ponaša z dovršeno notranjostjo ter skrbno izbranimi materiali, ki ustvarjajo izjemno udobno in prvovrstno bivanje.

Na voljo je le še ena enota v 4. nadstropju v velikosti 225 m2 (neto bivalne površine).

Posebnost Villa Schellenburg je njen jugozahodni del, ki ima skoraj popolnoma zastekljene terasne površine, ki v prostore vnašajo naravno svetlobo in s tem tudi edinstven razgled na mesto.

Gradnja kompleksa se je začela maja 2020 z izkopom gradbene jame, zdaj pa Villa Schellenburg novim lastnikom že na široko odpira vrata. Nekateri so že prejeli ključe, ki jim odpirajo povsem nove standarde življenja. Pohitite tudi vi in se prepustite razkošju, ki ga nudi Villa Schellenburg.

Palais Schellenburg

Palais Schellenburg, kjer se gradbena dela že zaključujejo, je šestnadstropna zgradba, ki je na svojem vrhu dodatno obogatena z rahlo zamaknjeno sedmo terasno etažo, znano kot penthouse.

V stavbi se nahaja 111 stanovanj, ki so razporejena med etaže in nudijo prostorne bivalne površine od 62 m2 do razkošnih 345 m2 (neto bivalne površine), skupaj z zunanjimi prostori, kot so balkoni, terase in lože. Stanovanja so zasnovana kot od 2- do 6-sobna in nudijo obilico prostora.

V kompleksu Palais je na voljo je le še nekaj stanovanj, zato poskrbite, da ne zamudite priložnosti.

Foto: Tivoli d.o.o.

Kupci že prevzemajo ključe svojih novih stanovanj

Kupci stanovanj v Villi torej že prevzemajo ključe, kmalu pa bo ta trenutek napočil tudi za lastnike stanovanj v kompleksu Palais.

Foto: Tivoli d.o.o.

Na voljo je zgolj še nekaj stanovanjskih enot. Pozanimajte se še danes in tudi vi izkoristite priložnost za odlično investicijo in nadstandardno kakovost bivanja. Naj vam priložnost ne uide.

Naročnik oglasnega sporočila je TIVOLI D.O.O.