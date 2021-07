Nova delovna mesta

Čeprav je korona na trgu dela povzročila veliko sprememb, pa je mnogim kadrom omogočila veliko novih priložnosti. Strokovnjaki s področja zagotavljanja varnosti pacientov in bolnišničnega ter negovalnega osebja so posebej iskan kader v tem času.

Te dni se lahko prijavite na delovno mesto v enem uspešnejših slovenskih podjetij, ki ima lastnike v Švici in se ukvarja z izdelovanjem naprav za preprečevanje okužb. Naredite pomemben korak v svoji karieri in se odločite za delovno mesto, ki bo mnogim ljudem olajšalo življenje.

Koronakriza je namreč pokazala še večjo potrebo po kadru, ki lahko izdeluje in razvija rešitve, s katerimi osebje s področja nege in zdravstva še bolj zanesljivo opravlja svoje delo.

Dragocena priložnost − zagrabite jo

Zaposlitvena priložnost, kot je ta, ne pride velikokrat, zato naj jo izkoristijo vsi, ki si želijo poleg dela in službe tudi kariero, ki jim bo obogatila osebno življenje.

Podjetje Belimed, ki že trideset let predano izdeluje stroje in naprave za preprečevanje okužb, išče sodelavce, ki bodo prispevali svoj košček v pomemben mozaik zagotavljanja zdravja v svetu. Ekipa podjetja Belimed trenutno šteje 250 zaposlenih, a jo bodo zaradi vse večjega povpraševanja po Belimedovih strojih do konca leta 2021 povečali za 10 odstotkov, in sicer tako v proizvodnji kot tudi v celotnem podjetju. Več kot 1.200 strokovnjakov podjetja Belimed spada med najboljše, in zdaj lahko postanete del te uspešne zgodbe tudi vi.

Služba, ki je več kot služba, je poslanstvo

Kdaj so vam nazadnje zaupali tako pomembno nalogo, kot je varovanje zdravja ljudi po vsem svetu?

Delo v Belimedu ima posebno poslanstvo in smisel. Vsak zaposleni s svojim delom doda enako pomemben košček v mozaik graditve zaupanja uporabnikov v njihove stroje in naprave. Med dela, ki jih opravljajo strokovnjaki v Belimedu, spadajo:

načrtovanje strojev in prilagajanje potrebam strank,

izbor kakovosti nerjaveče pločevine,

nadzor nad tem, kako je pločevina razrezana in upognjena,

preciznost pri varjenju posameznih sklopov, tako komor kot cevovodov,

skrb za način brušenja in poliranja,

pravilna montaža mehanskega in električnega dela vseh naprav,

preverjanje, kako je naprava zapakirana, in skrb za varen transport do stranke,

namestitev naprave pri naročniku in pomoč pri pripravi za uporabo.

Napredne tehnološke rešitve podjetja Belimed:

Ko je proces izdelave posamezne naprave zaključen, je uspeh vseh zaposlenih, da stroj pri stranki deluje nemoteno, da so kirurški instrumenti, posode, epruvete in druga bolnišnična oprema brezhibno sterilizirani in dezinficirani, torej varni za uporabo pri ljudeh, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje in oskrbo.

Zato so vsi zaposleni v Belimedu tako imenovani INŽENIRJI ZAUPANJA. V središču vsega, kar počnejo, so pacienti in medicinsko osebje, ki imajo popolno zaupanje v naprave Belimed.

Pomembna naloga v svetu, ki se bori s korono

Z delom v Belimedu boste dosegli, da vam bo zaupal ves svet pri učinkovitem preprečevanju pojavljanja bolnišničnih okužb.

Želite preveriti, kako? Vabimo vas (m/ž), da se pridružite raznolikemu in motiviranemu timu podjetja Belimed.

Oglejte si delovna mesta, na katera se lahko prijavite:

Delo za nedoločen čas in druge ugodnosti Kaj lahko izbrani kandidati pričakujejo in kaj jim ponuja zaposlitev v podjetju Belimed? Delo za nedoločen čas, dopoldanski enoizmenski delovnik (razen CNC-operaterji).

Delo s smislom – rezultat vašega dela so proizvodi, ki pomagajo reševati življenja po vsem svetu.

Veliko možnosti za osebno rast z različnimi tečaji in izobraževanji ter uvajanje v delo z mentorjem, ki vam je vedno na voljo.

Sodelavce z različnimi interesi, s katerimi se boste radi družili tudi v prostem času.

Nepozabne dogodke, zabave in piknike za vas in vaše otroke.

Božičnico in redne denarne nagrade za delovno uspešnost – vaše dosežke prepoznajo in tudi nagradijo.

Možnosti napredovanja in dodatnega izobraževanja – skrbijo, da zaposleni nadgrajujejo svojo strokovnost in imajo možnost napredovanja.

Možnosti zaposlitve v sestrskih podjetjih po vsem svetu.

Brezplačne športne dejavnosti v okviru programa Vitalno podjetje, udeležbe na rekreativnih športnih dogodkih. Pridružite se podjetju Belimed in naredite naslednji korak v svoji karieri!

Želite izvedeti več?

Za več informacij o posameznih delovnih mestih kliknite na naziv delovnega mesta zgoraj, obiščite spletno stran: www.belimed.com ali pišite na: kadri@belimed.com.

Stroji, ki ščitijo življenja pacientov in osebja

Stroji, izdelani v podjetju Belimed, ščitijo življenja pacientov in osebja v bolnišnicah po vsem svetu.