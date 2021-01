V uredništvu smo s strani Ivana Galeta prejeli zahtevo za prikaz nasprotnih dejstev v vezi s prispevkom "Je Gale dobil podkupnino? Gale in Zakrajšek z demantiji." , ki je bil objavljen 22. januarja. Prikaz nasprotnih dejstev objavljamo v celoti in brez lektorskih popravkov.

„Sam nisem nikoli prejel kakršnekoli podkupnine.

V prispevku je zapisano, da naj bi bila pogodba s SLA Marketing kaplja čez rob, zaradi katere naj bi gospodarski minister Zdravko Počivalšek teden dni pozneje razrešil direktorja Zavoda Antona Zakrajška. Pojasnjujem, da je Vlada Republike Slovenije tista, ki v skladu z 20. členom Zakona o blagovnih rezervah razrešuje direktorja, ne pa gospodarski minister. K omenjeni pogodbi pa je bilo sicer podano predhodno soglasje ministra Počivalška oz. njegovega pooblaščenca.

V prispevku je navedeno, da smo s to pogodbo kupili maske po skoraj dvakrat višji ceni kot pri Jocu Pečečniku. Najcenejše maske, za katere je Zavod podpisal pogodbo S Pečečnikovim podjetjem, so bile kirurške maske za splošno populacijo po ceni 0,50 evra brez DDV za kos. S SLA Marketing pa je Zavod podpisal pogodbo za kirurške maske tipa IIR po ceni 0,90 evra brez DDV za kos, ki so primerne tudi za uporabo v zdravstvu in DSO-jih. Z vidika uporabnosti in cene gre za neprimerljive artikle.

Zakrajšek me ni pooblastil v obdobju bolniške odsotnosti. Pooblastil me je 12. 3. 2020, ko ni bil bolniško odsoten.

Za potrdilo o prevzemu šest tisoč evrov v gotovini je v prispevku navedeno, da je podpis prejemnika enak kot na pogodbi z SLA Marketing. Spodaj je za primerjavo na levi strani kopija podpisa na ponarejenem potrdilu o prevzemu gotovine, na desni pa kopija mojega podpisa na pogodbi s SLA Marketing:

Evidentno je, da podpisa nista enaka.

Ivan Gale“