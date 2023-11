Prijeli osumljenca za rop moškega, ki je poškodovan končal v bolnišnici

Policisti so izsledili 34-letnega osumljenca in 40-letno osumljenko, ki naj bi v torek zvečer na Trgu OF v Ljubljani pristopila do oškodovanca in od njega z ostrim predmetom zahtevala vrednejše predmete. Osumljencema so odvzeli prostost, oškodovanca, ki je bil med ropom poškodovan, pa so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana.

Oškodovanec vrednejših predmetov namreč ni hotel izročiti, zato sta ga osumljenca pretepla, mu pobrala stvari in s kraja dogodka zbežala, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Dodali so, da bodo osumljenca, ki so jima odvzeli prostost, v prihodnjih dneh privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa.

Drzna tatvina na Viču

V torek dopoldne pa so policiste obvestili o drzni tatvini na območju Viča. Ugotovili so, da je do stanovanjske hiše prišel neznanec in se predstavil kot delavec vodovodnega podjetja. Oškodovanko je zamotil s pogovorom, medtem pa ji iz hiše odtujil gotovino.

Po navedbah policije je moški star od 40 do 50 let, visok od 170 do 180 centimetrov, suhe postave, kratkih črnih las. Oblečen je bil v temnomodro jakno in rdečo jopico ter kavbojke. Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Pazljivo ob nenapovedanih obiskovalcih

Na policiji opozarjajo, da pogosto obravnavajo drzne tatvine iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvajajo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni.

"Ljudje, običajno gre za starejše občane, so še vedno premalo previdni ali pozorni na neznance, ki pridejo na njihove domove in jih ogovorijo," so poudarili.

Občanom svetujejo, naj imajo nenapovedane "obiskovalce" ves čas pod nadzorom in naj jih po nepotrebnem ne vabijo v stanovanjske prostore. Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce različnih del in podobno, jim svetujejo, da vedno zahtevajo na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Ob tem naj bodo pozorni tudi na videz oseb in vozilo, s katerim so se te osebe pripeljale. S tem namenom naj bodo pozorni tako na oblačila, govor in morebitne posebnosti kot tudi znamko, barvo, tip in registrske številke vozila.

Če kljub previdnostnim ukrepom vendarle postanejo žrtev kaznivega dejanja, priporočajo, da takoj obvestijo policijo na številko 113 ali najbližjo policijsko postajo. Prav tako naj pokličejo policijo, če zaznajo pojav neznanih oseb in vozil in se jim njihovo vedenje ali zadrževanje na določenem kraju zdi sumljivo, če neznanci na primer opazujejo objekt. Če želijo ostati anonimni, lahko pokličejo tudi na anonimno številko policije 080 1200.