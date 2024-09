Prihajajo močnejše nevihte, Arso prižgal oranžno opozorilo #animacija

Nenavadno visoke poletne temperature se poslavljajo. Danes bo naše kraje prešla močnejša serija neviht, ki lahko prerastejo v neurja. Popoldne in zvečer lahko predvsem v bližini morja nastanejo močnejše nevihte, ki jih bo spremljal okrepljen veter in krajevni nalivi, opozarjajo na agenciji za okolje. Prižgali so oranžno opozorilo zaradi neviht. Nevihtni pas je že zajel Istro in se pomika v smeri proti severovzhodu. Na zgornji animaciji si lahko ogledate, kako naj bi se nevihte pomikale glede na najnovejše izračune meteorološkega modela. Od temperatur nad 30 stopinj se z današnjim dnem za letos najverjetneje poslavljamo.

Popoldne in zvečer lahko predvsem v bližini morja nastanejo močnejše nevihte, ki jih bo spremljal okrepljen veter in krajevni nalivi, opozarjajo na agenciji za okolje. Foto: Arso

Iz smeri Italije se našim krajem približuje vremenska motnja, ki bo destabilizirala septembrsko pregreto ozračje.

Prihod vremenske spremembe bodo spremljali močnejši sunki vetra. Na zgornji sliki so prikazane predvidene hitrosti najmočnejših sunkov vetra (v kilometrih na uro) med današnji vremensko spremembo glede na enega izmed meteoroloških modelov. Foto: meteologix

Nad severnim Jadranom se že nahaja večji nevihtni sistem, ki se približuje Istri, Kvarnerju in Sloveniji. Čez dan se bodo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji začele pojavljati krajevne plohe in nevihte.

Kje so vremenske nevšečnosti najbolj verjetne?

Padavine se bodo zavlekle tudi v noč na petek. Nekaj padavin gre v noči na petek pričakovati tudi na severovzhodu Slovenije, vendar bodo nevihte do tistih koncev predvidoma že oslabele.

Lokalno lahko danes čez dan in popoldne nastanejo močnejše nevihtne celice z močnimi nalivi, nevihtnim pišem in točo. Največ možnosti za nastanek močnejših neviht bo v bližini morja.

V bližini morja bo največja verjetnost močnejših neviht. Foto: Meteoinfo

Tudi v Istri previdnost ne bo odveč

Posebej gre izpostaviti območje slovenske in hrvaške Istre ter Kvarner. Tam bodo nastajali večji nevihtni sistemi, ki so danes že povzročali nevšečnosti v prometu, predvsem zaradi poplavljanja vozišč.

Okoli 11.30 je bilo v Piranu povišano plimovanje morja, poroča uprava za zaščito in reševanje. Morje je tudi s pomočjo vetra prestopilo rob obalne črte in delno zalilo pomol in obalo pred hotelom na Stjenkovi ulici.

Pri vremenskem portalu IstraMet so objavili zanimiv posnetek vrtičenja oblakov.

Kaj nas čaka v prihodnjih dneh?

V petek bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo še posamezne plohe in kakšna nevihta. Nekoliko se bo ohladilo, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj Celzija, so sporočili z agencije za okolje (Arso).

Popoldne in zvečer lahko predvsem v bližini morja nastanejo močnejše nevihte, ki jih bo spremljal okrepljen veter in krajevni nalivi. Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja, opozarjajo na Arsu.

Na Arso dodajajo še, da pravi dan za načrtovanje izletov v naravi sobota. Vreme bo takrat jasno in suho, medtem ko se bodo v nedeljo popoldne v zahodnih krajih začele pojavljati padavine, ki se bodo zvečer razširile proti vzhodu države.