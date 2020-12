Prihaja obilna snežna pošiljka

Za jutri je v severozahodnem delu Slovenije napovedano močno sneženje. Po podatkih Arsa bi lahko zapade od 40 do 60 centimetrov snega. Ob morju bo od dopoldneva do večera pihal močan jugo. Morje bo poplavilo nižje dele obale.

Popoldne bo v zahodni Sloveniji precej jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Burja na Primorskem bo zvečer ponehala. Temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju do 8 stopinj Celzija.

Ponoči se bo od zahoda povsod pooblačilo. Proti jutru bo ob morju začelo deževati, v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pa snežiti. Jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 5 stopinj Celzija.

Foto: Arso

V ponedeljek zvečer bodo padavine že oslabele

Jutri bo oblačno s padavinami. V bližini morja bo deževalo, drugod sprva snežilo. Sredi dneva in popoldne bo sneg po nižinah prehajal v dež, po neprevetrenih dolinah bo nevarnost poledice.

Na vzhodu bo dopoldne še suho, nato bo pričelo deževati. Zvečer bodo padavine oslabele. Marsikje bo zapihal južni veter, ob morju pa okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 0, drugod od 2 do 7, na Goriškem in ob morju do 11 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, le na vzhodu bo povečini suho. Po nižinah bo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.