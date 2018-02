Deli z ostalimi:





Prihaja ledena zima. Na vzhodu bo zapadlo več kot 40 centimetrov snega.

Danes bo na Primorskem pretežno oblačno, pihala bo šibka do zmerna burja, ki se bo zvečer znova krepila. Drugod bo oblačno, občasno bo rahlo snežilo. Pihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 0, na Primorskem do 7 stopinj Celzija. Glede na napovedi vremenoslovcev nas čaka prava zima, do konca tedna pa lahko ponekod zapade od 25 do 40 centimetrov snega.

Na zahodu in v prestolnici bo do konca tedna zapadlo manj snega kot na vzhodu in jugovzhodu države. Foto: Ana Kovač

Jutri bo oblačno, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo snežilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od -3 do 2, na Primorskem do okoli 7 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo oblačno. Občasno bo snežilo, le ob morju in na Goriškem bo večinoma suho. Vetrovno bo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Nizke temperature in vetrovno vreme Kot so vremenoslovci agencije za okolje (Arso) zapisali na družbenih omrežjih, bo zima ob koncu februarja najbolj pokazala zobe. "Dnevi v tem tednu bodo oblačni, nekaj jasnine bo občasno le na zahodu. Temperatura bo ponoči in zjutraj kakšno stopinjo pod lediščem, čez dan pa okoli 0 stopinj Celzija. Na Primorskem pričakujemo dolgotrajno obdobje z burjo, ki bo pihala vsaj naslednjih deset dni," so meteorologi Arsa zapisali na svojem profilu na Facebooku. Zapade lahko od 25 do dobrih 40 centimetrov snega Razporeditev padavin, ki so napovedane v tem tednu, bo po njihovih besedah tokrat nekoliko drugačna kot v preteklih dogodkih s sneženjem v letošnjem februarju: "Največ padavin bo padlo v vzhodni in jugovzhodni polovici države. Do konca tedna pričakujemo, da lahko tam zapade nekje od 25 do dobrih 40 centimetrov snega, lokalno kakšen centimeter več ali manj." Na še debelejšo snežno odejo lahko po besedah vremenoslovcev računamo v višji predelih Posavja, Dolenjske in Kočevske ter na Pohorju, kjer bi do sobote lahko zapadlo tudi več kot 50 centimetrov suhega snega. Zlasti v predelih nad 500 metrov bo zelo zimsko, saj bo temperatura ostala pod lediščem, veter pa bo prenašal suh sneg, zato bodo nastali zameti. Manj snega bo padlo ponekod v Ljubljanski kotlini, zahodni Sloveniji in delu Gorenjske, kjer pričakujejo od pet do 20 centimetrov snega. Čaka nas najhladnejše obdobje v tej zimi V začetku prihodnjega tedna bo naše kraje precej verjetno dosegla zelo mrzla in bolj suha zračna masa. Temperatura v notranjosti bo zato tudi čez dan ostala pod lediščem. Tudi ob morju bo zelo mrzlo, zaradi burje bo občutek mraza tam še bolj izrazit. Nekoliko je sicer še negotovo, kako hladna bo zračna masa, zelo verjetno pa nas čaka najhladnejše obdobje v tej zimi.