Pridružite se brenčanju pozitivnih sprememb Medexove pobude #beesupportive

Podjetje Medex je na dogodku ob svetovnem dnevu čebel predstavilo pobudo #beesupportive, s katero obeležuje svojo 70. obletnico delovanja. Pobuda #beesupportive je zasnovana kot trajnostna kampanja, ki spodbuja posameznike in organizacije k bolj zdravemu, povezanemu in radovednemu življenju, usmerjenemu v skupnost, po vzoru čebel in njihovih vrednot. Čebela sama ne more preživeti ampak lahko obstaja le kot del skupnosti. Čebelja družina je vzor učinkovitosti, sodelovanja, komunikacije, trdoživosti in vseživljenjskega učenja. Želijo si, da bi se čim več teh vrednot preneslo tudi med ljudi.

Pogovor ob lansiranju pobude #beesupportive: generalna direktorica podjetja Medex, Aleša Mižigoj in vodja marketinga, Meta Gvardjančič. Foto: Jernej Lasič / Medex

Ob lansiranju pobude je direktorica podjetja Medex, Aleša Mižigoj, povedala: »Ob 70 letnici našega obstoja je nastopil čas, da s skupnostjo zares delimo to, kar nam je najbolj pri srcu – izboljševanje življenja ljudi po vzoru izjemnih čebel. Če si želiš živeti dobro moraš najprej poskrbeti zase, za svoje fizično in mentalno zdravje, kot so povsem samooskrbne čebele. Bistveno je tudi, da nisi sam, osamljen, saj ena čebela sama ne more preživeti. Ob tem ostani radoveden, se nikoli ne nehaj učiti, bodi poln znanja, kot so čebele, katerih skrivnosti še danes ne poznamo v celoti. In ko si zadovoljen, izpolnjen ter obkrožen z dragimi ljudmi, je čas, da se obrneš navzven, da stopiš izza ekrana in se usmeriš v skupnost, narediš nekaj dobrega za druge, kot to že tisočletja za nas počno čebele.«

Foto: Jernej Lasič / Medex

Rumena nit se začne pri posamezniku, zato najprej poskrbimo zase

Prvi del pobude, imenovan »Živi dobro«, bo trajal do 29. junija, z njim pa Medex spodbuja skrb za fizično in mentalno zdravje posameznika. S tem namenom bo izvajal različne aktivnosti na to temo in prek družbenih omrežij spodbujal posameznike, naj se mu pridružijo in postanejo #beesupportive.

Med drugim bodo v podjetju, po vzoru svojega ambasadorja Tadeja Pogačarja, skočili na kolo, saj je Medex generalni pokrovitelj družinskega kolesarskega maratona Franja, ki tudi letos nosi ime Medex družinsko-šolski maraton, s čimer želijo poudariti pomen zdravega življenja in družinskih vrednot.

Rumena zapestnica, izdelana v Sloveniji je znak pobude #beesupportive. Foto: Jernej Lasič / Medex

Simbol pobude #beesupportive je trajnostna rumena zapestnica, ki predstavlja rumeno nit do boljšega življenja. Zapestnica je izdelana iz vlaken ECONYL®, svetovno priznanega regeneriranega najlona, ki je izdelan iz različnih vrst odpadkov, kot so ribiške mreže, tekstilne talne obloge in drugi odpadni materiali. Nit je proizvedla in v znak podpore pobudi #beesupportive Medexu podarila družba AquafilSLO ter tako postala prvi partner pobude. Okrašena je s srčkom iz pleksija, izdelanega pri slovenskem podjetju POS plastika, sestavili pa so jo zaposleni v podjetju Želva, ki zaposluje invalide.

Zapestnico bo Medex podaril vsem, ki jih bo prepoznal kot aktivne podpornike pobude v zahvalo in opomin, da za boljše življenje skupnosti največ štejejo mala dobra dejanja.



Foto: Jernej Lasič / Medex

Pobuda #beesupportive bo trajala vse do konca leta, v tem času pa bo Medex izvedel več aktivacij, ki bodo vsaka dva meseca obeležile eno od omenjenih štirih ključnih področij – živi dobro, druži se, ostani radoveden, postani prisoten. Tekom leta se mu bodo v pobudi pridružili novi partnerji, podjetja in organizacije, ki so že in še bodo prepoznala njeno vrednost.

Druženje v Medexovem parku ob lansiranju pobude #beesupportive. Foto: Jernej Lasič / Medex

Medex vabi vse, da se pridružijo pobudi #beesupportive, na spletni strani www.medex.si/beesupportive poiščejo navdih in z deljenjem svojih malih dobrih dejanj, na družbenih omrežjih, pod omenjeno oznako (#beesupportive), prispevajo k razširjanju zavedanja o pomenu dobrega življenja in skupnosti.

Naročnik oglasnega sporočila je MEDEX TRADE D.O.O.