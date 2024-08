Pri zaporniku na Povšetovi odkrili tuberkulozo

Z uprave za izvajanje kazenskih sankcij so sporočili, da je zapornik v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana na Povšetovi zbolel za tuberkulozo.

Več o okužbi in ukrepih bosta direktor Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana Denis Perše in vodja nacionalnega programa za tuberkulozo Petra Svetina z Univerzitetne klinike Golnik razkrila ob 10.30 pred zavodom na Povšetovi ulici 5 v izjavi za medije.

Tuberkuloza, znana tudi kot jetika ali sušica, je nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo bakterije, najpogosteje Mycobacterium tuberculosis. Čeprav je bila v preteklosti zelo razširjena in smrtna bolezen, so se možnosti zdravljenja in preprečevanja v zadnjih desetletjih znatno izboljšale.

Kako se tuberkuloza prenaša?

Tuberkuloza se najpogosteje širi po zraku, ko okužena oseba kašlja, kiha ali govori. Ko zdrave osebe vdihnejo te okužene kapljice, se lahko okužijo.

Kateri organi so prizadeti?

Čeprav tuberkuloza najpogosteje prizadene pljuča (pljučna tuberkuloza), lahko se razširi tudi na druge dele telesa, kot so:

bezgavke,

kosti,

ledvice,

oči,

možgani.

Simptomi tuberkuloze:

Simptomi tuberkuloze so lahko zelo različni in se lahko pojavijo počasi. Najpogostejši simptomi pljučne tuberkuloze vključujejo:

trajen kašelj, ki traja več kot dva tedna,

krvav izpljunek,

bolečine v prsih,

šibkost,

izguba telesne teže,

povečana telesna temperatura,

nočno znojenje,

izguba apetita.

Tuberkuloza je ena od treh najsmrtonosnejših nalezljivih bolezni na svetu. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je leta 2022 na globalni ravni za tuberkulozo zbolelo 10,6 milijona ljudi, 1,3 milijona jih je umrlo. Pri nas je v istem obdobju zdravljenje zaradi tuberkuloze potrebovalo 74 bolnikov.