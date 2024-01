Pri tem trgovcu najnižje cene veljajo za vse: brez kartic zvestobe in kuponov

V današnjem hitrem tempu življenja, ko potrošniki iščejo priročnost in ugodnosti, so trgovine postale pravi labirint različnih programov zvestobe in digitalnih kuponov. V tem kaosu izstopa Hofer, ki ostaja zavezan cilju zagotoviti izdelke visoke kakovosti po najboljši ceni za vse, brez kartic zvestobe, nabiranja točk in izrezovanja kuponov.

"Nakupovanje brez kartic zvestobe, zbiranja pik ali uporabe digitalnih kuponov pomeni hkrati tudi manj dodatnih stroškov za računalniško podporo, programsko opremo, kadre in komunikacijo," pravijo pri Hoferju, kjer s tem preprostim pristopom izstopajo iz množice trgovcev, ki za uveljavljanje popustov in nakupovanje po akcijskih cenah od kupcev zahtevajo uporabo aplikacij, kartic zvestobe, zbiranje točk ali drugih ugodnosti z nakupi.

Tudi združenje Srebrna nit je nedavno v javnem pismu opozorilo, da "je sistem zbiranja točk, izrezovanja kuponov in uporabe digitalne tehnologije pri določenih trgovcih diskriminatoren do vseh, ki si aplikacij iz različnih razlogov ne morejo privoščiti, jih naložiti ali uporabljati". Pri Hoferju se tega zavedajo, zato so cene pri njih enake za vse. To pa ni privlačno le za tiste, ki niso vešči tehnologije, temveč tudi za tiste, ki se s sledenjem številnih kartic zvestobe preprosto ne želijo ukvarjati.

Pri Hoferju z dodatnimi ukrepi do nižjih cen

Kljub izzivom zaradi inflacije je Hofer v zadnjem letu ohranil ali znižal cene več kot polovici izdelkov v svoji ponudbi, hkrati pa število akcijskih izdelkov povečal za 56 odstotkov. "Letos za kupce načrtujemo še več prodajnih akcij, po novem bomo ponudili tudi mega odprodaje. Prva je že januarja, ko so cene vseh oblačil in obutve znižane za kar 25 odstotkov. Sicer pa lahko našo ponudbo redno spremljate na spletu ali v letaku," so dodali pri Hoferju.

S smotrno izbiro nakupujete kar 47 odstotkov ceneje

Ne gre za nikakršen poseben trik. Če se namesto za izdelke znanih blagovnih znamk pri klasičnih trgovcih odločite za nakup primerljivih izdelkov Hoferjevih blagovnih znamk, lahko privarčujete kar 47 odstotkov. Seznam izdelkov, ki prinašajo tako velike prihranke, so objavili tukaj.

Hofer s svojo odločitvijo, da ponuja izdelke po enakih cenah za vse, jasno kaže, da stremi k poštenosti in enakosti kupcev, nakup pri njih pa pomeni dobro odločitev za vse, ki si želijo povsem neobremenjeno ugodno nakupovati v vsakem trenutku, ne glede na dan nakupa, status ali tehnološko podkovanost. Kako že piše na njihovih pregradah na blagajniškem tekočem traku? "Kakorkoli obrnete, se splača!"