Pri naselju Podova v občini Rače - Fram je nekaj minut po 17. uri zasilno pristalo dvosedežno ultralahko letalo. Pri pristanku se ni nihče poškodoval, so na spletni strani navedli v centru za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje.

Posredovali so mariborski poklicni gasilci, ki so zavarovali in pregledali kraj nesreče, odklopili akumulator na plovilu ter prečrpali gorivo iz rezervoarja. Po poročanju TV Slovenija se je nesreča zgodila med učno vožnjo letenja z ultralahkim letalom v okviru Letalskega centra Maribor.

V letalu sta bila inštruktor in učenec, nesreča pa naj bi se zgodila zaradi izgube kontrole nad letalom, zaradi česar se je sprožil varnostni postopek oz. izmet varnostnega padala. Primer preiskuje inšpektor civilnega letalstva, škode na letalu pa je po nestrokovni oceni za 90 tisoč evrov, je še poročala nacionalna televizija, piše STA.