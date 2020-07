V okolici Tržiča zagorelo gospodarsko poslopje #foto

V okolici Tržiča je danes zagorelo večje gospodarsko poslopje in del stanovanjske hiše. Poslopje je uničeno, prav tako pripadajoči objekti, poškodovan je tudi del stanovanjske hiše. Gasilci so požar že pogasili, a še pregledujejo požarišče. V objektih po prvih podatkih ni bilo nikogar, so pa na kraju našli poginulega psa, so sporočili s PU Kranj.