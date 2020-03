Pri Lenartu umrl 39-letni motorist

Nesreča se je zgodila, ko je 39-letni voznik motornega kolesa vozil iz Malne proti Lenartu. V ostrem desnem ovinku je zapeljal na levo smerno vozišče in preko hodnika za pešce, kjer je trčil v drog javne razsvetljave. Od tam je padel na njivo in je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, piše STA.

Na slovenskih cestah sta se sicer minuli teden zgodili dve smrtni prometni nesreči, v katerih sta umrli dve osebi. Po podatkih policije so slovenske ceste letos terjale 16 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lani pa 25.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 30 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, štiri nesreče so se končale z lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 112 kršitev javnega reda in miru ter 38 kaznivih dejanj.

12 vlomov

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 87-krat posredovali na javnih krajih in 25-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so pridržali enega voznika in zasegli deset vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 12 vlomov, deset poškodovanj tuje stvari, devet tatvin, tri nasilja v družini, dve povzročitvi telesnih poškodb ter po en rop in drzno tatvino, še piše STA.