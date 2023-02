Previdno na Golovcu, začela se je sečnja dreves #foto

Za posek so označili 216 dreves, skupaj približno 270 kubičnih metrov lesa. "Večinoma gre za sanitarni posek, torej posek poškodovanega in oslabelega drevja zaradi bolezni, gliv in insektov, delno pa za pomladitveni poseg oz. posek za obnovo gozda," so pojasnili.

Po navodilih Zavoda za gozdove Slovenije bodo morali gozdarji delo opraviti tako, da bodo gozd čim manj poškodovali. Foto: Žiga Krančan

Še posebej bodo morali paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu, je poročala STA.

Zavod obiskovalcem gozda svetuje, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del. Foto: Žiga Krančan

Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov pa svetujejo, naj imajo pse na vrvici.