Preverite, koliko aktivnih okužb je v vaši občini #tabela

Delež aktivnih okužb z novim koronavirusom je v vseh slovenskih občinah padel pod tri odstotke. A v štirih občinah še vedno znaša več kot 2,5 odstota.V petek so imeli najvišji delež v občini Beltinci (2,692 %).

Več kot 2,5-odstotni delež so imele še občine Rogašovci, Kuzma in Preddvor. Daleč največ novih okužb so sicer tudi v petek potrdili v Ljubljani, a je delež aktivno okuženih tam pod odstotkom.

Spodaj lahko pogledate tabelo, ki jo je objavil STA in ki prikazuje število novih ter skupnih potrjenih okuženih in pa število aktivnih okužb po občinah stalnega prebivališča in deleža aktivno okuženih po občinah za 20. november.

Zaradi stalnega epidemiološkega preverjanja pa se lahko posamezni podatki spremenijo.

