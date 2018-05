Preverite, kje v Sloveniji je vaše zdravje najbolj ogroženo

Država doslej ni izvedla nobene celovite sanacije najbolj onesnaženih območij v državi, čeprav posledice onesnaževanja v veliki meri vplivajo tudi na zdravje ljudi. V Zgornji Mežiški dolini so lani recimo zabeležili najvišji delež otrok s povišano vsebnostjo svinca od leta 2008. Zadnja raziskava (iz leta 2008) o razširjenosti rakavih bolezni v Zasavju medtem kaže, da je tveganje za pojav raka pri prebivalcih Zagorja, Trbovelj in Hrastnika šestkrat večje od slovenskega povprečja.

Protest nevladnih organizacij in Občine Zagorje proti vlogi države pri pridobitvi okoljskega dovoljenja Lafarge Cementu za sežig nevarnih odpadkov pred poslopjem vlade v Ljubljani leta 2010. Foto: STA

Na vprašanje, katera območja v Sloveniji zaradi višje ogroženosti javnega zdravja in večjega tveganja za razvoj različnih obolenj pri ljudeh prepoznavajo kot najbolj onesnažena, na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja (NIJZ) izpostavljajo Celjsko kotlino, Zgornjo Mežiško dolino in porečje reke Krupe v Beli krajini.

Zaradi onesnaženega zraka na Celjskem še posebej ogrožene ranljive skupine

Na Celjskem po navedbah NIJZ največjo nevarnost za zdravje prebivalcev predstavlja prisotnost težkih kovin v tleh in ozračju. Gre za posledice težkega industrijskega onesnaževanja v preteklosti, zaradi prisotnosti Cinkarne Celje in železarne Štore ter sanacij, ki jih nikoli ni bilo, pa so okoljski problemi v Celju še kako aktualni.

"Problem za javno zdravje predstavljajo predvsem visoke koncentracije težkih kovin v tleh, zlasti kadmij in svinec, zaradi neugodne geografske lege pa veliko težavo predstavlja tudi onesnaženost zunanjega zraka, predvsem s trdimi delci," poudarjajo na NIJZ.

Zaradi onesnaženega zraka so po njihovih besedah ogroženi vsi prebivalci, še posebej ranljive skupine: "Sem uvrščamo otroke, starejše, srčne bolnike in bolnike s kroničnimi obolenji dihal." Zaradi onesnaženih tal so poleg otrok lahko ogroženi tudi odrasli, ki lahko za zdravje škodljive snovi v telo vnesejo tudi z uživanjem onesnaženih lokalno pridelanih poljščin.

Eno od najbolj degradiranih območij na Celjskem predstavlja območje Stare cinkarne v središču Celja, kritične vsebnosti svinca, kadmija in cinka pa so prisotne v radiju približno dveh kilometrov od območja. Foto: STA

Sanacija najbolj degradiranih talnih območij ni bila izvedena

Kot poudarjajo na NIJZ, je problem onesnaženih tal na Celjskem prepoznan od leta 1989. Od takrat pristojni objavljajo priporočila prebivalcem, kako ravnati za zmanjšanje vnosa prek vrtnin, medtem ko sanacija najbolj degradiranih talnih območij na Celjskem ni bila izvedena.

"Celovite rešitve problematike onesnaženih tal v smislu sprejetja sanacijskega programa kljub več poskusom, v zadnjih deset letih je bilo ustanovljenih več delovnih skupin, še ni bilo," poudarjajo in hkrati dodajajo, da se problem prekomerno onesnaženega zraka rešuje s pripadajočim odlokom o zraku v Celju.

Tveganje, da bi v Celju in Šentjurju zboleli za rakom, primerljivo s slovenskim povprečjem



Raziskava, ki so jo leta 2012 pripravili na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, je pokazala, da se število bolnikov, na novo obolelih za rakom, na območju upravnih enot Celje in Šentjur tako kot drugod po Sloveniji povečuje. Glavni razlog za to avtorice raziskave Pojavljanje raka v upravnih enotah Celje in Šentjur pri Celju pripisujejo staranju prebivalstva.



Tveganje, da bodo prebivalci Celja zboleli za katerokoli vrsto raka, je primerljivo s slovenskim povprečjem, medtem ko je tveganje pri prebivalcih Šentjurja za 14 odstotkov nižje. Pri vrstah raka, ki lahko nastanejo kot posledica izpostavljenosti težkim kovinam, raziskava ni pokazala bistvenih izstopanj z izjemo ledvičnega raka. V občini Vojnik ter v celjskih naseljih Proseniško, Bukovžlak, Vrhe, Slance in Teharje je za to vrsto raka zbolelo nekoliko več ljudi kot v slovenskem povprečju. Ker je bilo odstopanje majhno, avtorice raziskave domnevajo, da gre zgolj za posledico naključja.

Zaradi višjih koncentracij svinca ogroženi predvsem otroci

V Zgornji Mežiški dolini največje tveganje za javno zdravje že desetletja predstavljajo visoke koncentracije svinca. Avgusta lani so povišane vsebnosti svinca odkrili v krvi petine triletnikov iz Zgornje Mežiške doline. Gre za najvišji delež otrok s povišano vsebnostjo pol letu 2008, pri 18 otrocih pa so pristojni odkrili sto mikrogramov svinca na liter krvi.

"Z vidika javnega zdravja je posebej ogrožena populacija otrok do sedmega leta, ki v telo vnašajo sorazmerno več svinca, svinec pa se pri njih slabše izloča," poudarjajo na NIJZ. Dodajajo, da so meritve pokazale, da so koncentracije svinca v krvi omenjene skupine otrok precej višje kot pri njihovih vrstnikih v drugih delih Slovenije.

Na NIJZ poudarjajo, da so zaradi višjih koncentracij svinca v Zgornji Mežiški dolini ogroženi predvsem otroci. Foto: STA

Geografska analiza bremena raka ni bila izvedena

Na vprašanje, kakšna je stopnja tveganja za rakava obolenja na omenjenem območju, pa pojasnjujejo, da se anorganske svinčeve spojine uvrščajo med verjetno kancerogene, medtem ko je pri svincu v drugih oblikah tveganje za nastanek obolenj manjše.

Kot pojasnjuje specialistka javnega zdravja z ljubljanskega Onkološkega inštituta dr. Vesna Zadnik, na Onkološkem inštitutu v preteklih letih niso opravljali podrobnih raziskav o bremenu raka na območju Zgornje Mežiške doline.

"Podrobnih geografskih analiz ne opravljamo rutinsko. Tovrstne raziskave zahtevajo precej časa, dodatnega kadra in dodatnih sredstev, zato jih izvajamo izključno po posebnem dogovoru, ponavadi z ministrstvom ali lokalno skupnostjo. Zahteve za analizo na omenjenem območju še nismo dobili," pojasnjuje Zadnikova.

Tveganje za nastanek raka v Zasavju šestkrat višje od slovenskega povprečja

V Zasavju največjo skrb za zdravje ljudi predstavlja onesnaženost zraka s trdimi delci. Glavni vir onesnaženja zraka sta v preteklosti predstavljali cementarna Lafarge Cement (LC) in Termoelektrarna Trbovlje (Tet). Cementarna je po izgubi okoljskega dovoljenja nehala obratovati leta 2015, termoelektrarna pa je svoja vrata zaprla sredi leta 2016.

Glede na ugotovitve raziskave Razširjenost rakavih bolezni v Sloveniji in Zasavju, ki so jo leta 2008, torej še v času obratovanja LC in Tet, pripravili na ljubljanskem Onkološkem inštitutu, je bilo tveganje za nastanek katerekoli oblike raka pri prebivalcih v občinah Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik, šestkrat večje od tveganja v celotni Sloveniji.

Lafarge Cement (LC) je po izgubi okoljskega dovoljenja svoja vrata v Trbovljah zaprl leta 2015. Spomnimo, da so v cementarni v letih delovanja sežigali tudi nevarne odpadke. Foto: STA

Kot ugotavljajo avtorice, imajo prebivalci, ki živijo v bližini cementarne in termoelektrarne v Trbovljah ter v bližini steklarne in podjetja TKI v Hrastniku, povečano tveganje, da bodo zboleli za rakom. Med posameznimi vrstami raka v Zasavju največji javno-zdravstveni problem pri obeh spolih predstavlja pljučni rak, pri moških raki glave in vratu, pri ženskah pa raki debelega črevesa in danke.

Kot pojasnjuje Zadnikova, novejše raziskave na področju razširjenosti rakavih obolenj na območju Zasavja ne obstajajo, so bile pa v okviru ljubljanske medicinske fakultete pripravljene tudi raziskave o boleznih dihal pri otrocih in onesnaženega zraka v Zasavju.

Na območju Šoštanja in Velenja, kjer se prebivalci zaradi Termoelektrarne Šoštanj prav tako spopadajo s povečano onesnaženostjo zraka, Onkološki inštitut po besedah Zadnikove ni izvedel geografske analize razširjenosti rakavih obolenj.

Na območju porečja Krupe tveganje predstavljajo emisije PBC

Medtem na NIJZ kot eno od onesnaženih območij z vidika ogroženosti javnega zdravja prepoznavajo tudi porečje reke Krupe v Beli krajini. Onesnaženje se je tam zgodilo med letoma 1962 in 1985, ko so emisije polikloriranih bifenilov (PBC) iz tovarne Iskra Semič onesnažile podzemne in površinske vode povodja reke Krupe.

Kot je lani novembra po koncu šestega posveta kemijske varnosti zapisala Bonia Miljavac z novomeške enote NIJZ, so emisije PBC strupene učinkovine, ki pri ljudeh in živalih povzročajo akutne in kronične okvare.

"Pri izpostavljenih ljudeh se lahko pojavijo bolezenske spremembe v koži, dihalnem, prebavnem in srčno-žilnem sistemu, jetrih, moteno delovanje žlez z notranjim izločanjem in moteno delovanje imunskega sistema," poudarja Miljavčeva.

Dodaja, da PBC lahko povzročajo spremembe genetskega materiala in okvare ploda, obstaja pa tudi sum, da so omenjene snovi rakotvorne.

Bonia Miljavac z novomeške enote NIJZ poudarja, da je zaradi onesnaženja povodja Krupe izrazito obremenjeno geografsko območje občine Semič. Foto: STA

Večje tveganje za nastanek raka žolčnika in žolčevodov pri ženskah

Raziskave po njenih besedah kažejo, da ni mogoče izključiti škodljivega vpliva na zdravje ljudi zaradi uživanja domačega mleka, jajc in mesa kokoši iz obravnavanega območja. Za uživanje zaradi onesnaženih voda niso primerne niti ribe. "Ribe iz Krupe in Lahinje so zagotovo za zdravje škodljive, reki pa nista primerni za ribolov," poudarja Miljavčeva.

Geografska analiza bremena raka v Beli krajini in okolici iz leta 2011 je po njenih besedah pokazala, da so imele ženske, ki so bivale na območju, onesnaženem s PCB, v obdobju od leta 1978 do leta 1997 v primerjavi z belokranjskim povprečjem 4,3-krat večje tveganje za raka žolčnika in žolčevodov.

Rezultati analiz, pridobljenih med izvedbo biomonitoringa v Sloveniji v obdobju od leta 2007 do 2009, med drugim kažejo na izrazito obremenjenost območja občine Semič.