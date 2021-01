Preverite, kakšno vreme nas čaka danes in v prihodnjih dneh

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Danes bo na severu in vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, ob morju in v vzhodnih krajih okoli 10 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Jutri bo v vzhodnih krajih zmerno oblačno in suho. Drugod bo oblačno, predvsem na zahodu in jugu bo rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju popoldne jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 8 do 13, na severozahodu okoli 5 stopinj Celzija.

V petek bo oblačno, padavine na zahodu se bodo okrepile in postopno širile proti vzhodu. Meja sneženja bo med 900 in 1.400 metri nadmorske višine. Še bo pihal okrepljen jugozahodnik, ob morju pa jugo. V soboto bo oblačno s padavinami, po nižinah bo večinoma deževalo, še napovedujejo vremenoslovci.