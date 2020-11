Preverite, kakšno vreme nas čaka danes in v prihodnjih dneh

Po napovedih vremenoslovcev nas bo jasno in suho vreme razveseljavalo vse do konca tedna.

Danes bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo čez dan slabela. Drugod bo predvsem zjutraj in dopoldne precej nizke oblačnosti, nato se bo večinoma zjasnilo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Primorskem do 15 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Jutri bo večinoma jasno, po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki se bo ponekod lahko zadržala večji del dneva. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, v alpskih dolinah do -8, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 2 do 9, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

V četrtek bo predvsem na severovzhodu megla ali nizka oblačnost, drugod pa bo po meglenem jutru in dopoldnevu pretežno jasno. V petek se bo nadaljevalo suho vreme, napovedujejo vremenoslovci.