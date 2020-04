Pretežno jasno, veter bo slabel

Danes bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Goriškem in ob morju malo nad 20 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo še topleje. Zaradi suše je predvsem na Primorskem velika požarna ogroženost naravnega okolja.