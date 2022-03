Policija prosi za pomoč: prepoznate neznanca na fotografiji?

Policisti Policijske postaje Celje obravnavajo več kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, grafitiranja in lepljenja plakatov v Celju. Po do zdaj zbranih informacijah gre za moškega in žensko, kazniva dejanja pa sta storila med 20. decembrom 2021 in 15. marcem 2022, so sporočili s policije.