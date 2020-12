Prepoznate moškega na sliki? Policija prosi za pomoč. #foto

Zaradi dogodkov, ki so se zgodili 5. novembra, na dan nasilnih protestov, na Trgu republike v Ljubljani in v bližnji okolici, pristojni prosijo moškega na fotografiji, da svoje podatke posreduje policiji s klicem na telefonsko številko 041-367-463 oziroma po elektronski pošti na naslov protesti.pulj@policija.si.

Spomnimo, da so 5. novembra letos v središču Ljubljane potekali nasilni protesti, ki so se sprevrgli v huligansko izzivanje policistov. Naraščanje nestrpnosti je kmalu privedlo do pretepov in izgredov. Poškodovanih je bilo 15 policistov, pet od njih je poiskalo zdravniško pomoč. Med huje poškodovanimi je bil tudi fotoreporter Borut Živulovič.

Ker okoliščine dogodka policija še preiskuje, za ugotavljanje dejanskega stanja in drugih okoliščin osebo na sliki prosijo, da svoje podatke posreduje policiji. Moškega na sliki so 5. novembra okoli 18. ure na Cankarjevi ulici v Ljubljani posnele varnostne kamere in bi lahko policiji dal koristne podatke, ki so pomembni pri preiskavi kaznivih dejanj in odkrivanju storilcev.

Foto: PU Ljubljana