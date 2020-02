Prenova bazena: narobe je šlo vse, kar je lahko šlo narobe #video

Bazen je obnavljalo štajersko gradbeno podjetje MarkoMark Nival, Sloveniji dobro poznano po aferi o sporni višini zidu v Pesnici, zaradi ugotavljanja katere največji infrastrukturni projekt v državi – drugi tir – stoji že več mesecev.

Ali je podjetje MarkoMark Nival krivo tudi za nastalo škodo pri prenovi bazena, zaprtega že od leta 2014, bo pokazala notranja revizija na občini. Kopalci pa bodo na suhem ostali še najmanj to poletje. Po končani prenovi so v bazen natočili vodo, ki pa je kmalu pričela odtekati. To so opazili na kanalu stare, skoraj 50-letne bazenske školjke, nad katero so ob prenovi zgradili novo.

Vsak dan odteklo 200 litrov vode

Po grobih ocenah je iz bazena tako vsak dan odteklo več kot 200 litrov vode. Ob tem pa projekt prenove ni predvidel ustreznega prezračevanja, zato se je na tej novi modri steni hitro pričela nabirati vlaga.

Bazen so tako po nekaj tednih izpraznili. Na mariborski občini so zdaj pripravili podrobno strokovno analizo prenove, ki je pokazala, da školjka bazena pušča, zaradi neustreznega prezračevanja pa se na stenah nabira plesen.

Občina, ki je za vsa dela na bazenu odštela 1,4 milijona evrov, je naročila še strokovno recenzijo, a njeni rezultati za zdaj še niso znani. Nenavaden je bil tudi postopek izbire izvajalca, ki ga je občina opravila še pod vodstvom takratnega župana Andreja Fištravca.

Za ponudbe so namreč zaprosili izvajalce brez ustreznih referenc in od njih niso zahtevali tehnične sposobnosti. Izbrani izvajalec MarkoMark Nival je tako kot referenco navedel dela na Vrtcu Studenci.

A tudi ta posel Mariborčanom ni ostal v najlepšem spominu. Vgrajen je bil namreč barvan bojler, zaradi česar so v vodi odkrili nevarni kemikaliji toulen in ksilen.

Toži občino

Do nesoglasij med občino in istim izvajalcem pa očitno prihaja še pri enem poslu. MarkoMark Nival namreč občino toži zaradi domnevno izgubljenega dobička v višini več kot 180 tisoč evrov pri energetski sanaciji strehe na osnovni šoli Tabor 1. Na mariborski občini zadeve podrobneje ne komentirajo, vztrajali pa bodo, da izvajalec odpravi napake na bazenu.

Iz MarkoMark Nivala so nam danes le pisno sporočili, da bodo puščanje bazena odpravili. Dodali so še, da je za nevšečnosti krivo pomanjkljivo projektiranje in da občina v času gradnje ni imela nobenih pripomb. Prav tako pa je bila opravljena primopredaja, a hkrati priznavajo, da ob prevzemu preizkus vodotesnosti ni bil opravljen.