Prejeli ste denar in ga takoj nato izgubili. NLB pojasnjuje, kaj se je zgodilo.

V torek so nekateri komitenti NLB lahko zasledili nenavadno dogajanje na svojih računih. Med prilivi se je znašlo osem nakazil v enaki višini - šlo je za nekaj deset evrov -, ki so bila nato po kakšni uri stornirana. Preverili smo, kaj se dogaja.

"Zaradi napake, ki se je danes pripetila v testnem okolju, je nekaj strank pomotoma prejelo testna nakazila v višini nekaj deset evrov. Napako smo hitro zaznali in jo odpravili ter opravljena nakazila stornirali. Stranke o tem ravnokar obveščamo in se jim opravičujemo za morebitne nevšečnosti," so v NLB zapisali v odgovoru na našo prošnjo za pojasnilo o nenavadni dejavnosti.

Bralci, ki so nas opozorili na dogajanje na svojih bančnih računih, so potrdili, da so prejeli obvestilo banke s pojasnilom in opravičilom.