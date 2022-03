Predvolilno: KPK Janši očita navzkrižje interesov

Z vladnim imenovanjem Francija Matoza za neizvršenega direktorja DUTB se je Janez Janša, ker se kot premier ni izločil, znašel v nasprotju interesov, je pred dobrim tednom odločila Komisija za preprečevanje korupcije, ki jo vodi Robert Šumi. Postopek o navzkrižju interesov je KPK začel "na podlagi lastne pobude". Komisija je torej tožnik in tisti, ki je presojal. Premier se lahko čez ugotovitve še pritoži. KPK je že pred tem zadnja leta sprejel nekaj nenavadnih odločitev. Kršitev integritete so na primer očitali Francu Kanglerju, ker je sodeloval pri oblikovanju zahteve državnega sveta, da naj parlament preišče zlorabe oblasti v njegovem primeru, ko je bil ob svetniški mandat. Da je bila to kršitev ustave, je ugotovilo tudi ustavno sodišče. Svetnikom se ni prepovedano braniti pred šikaniranji. KPK pa ni našel dokumentacije, s katero naj bi Tomažu Veselu dovolili dodatno delo za 200 tisoč evrov na leto za Fifo ob vodenju računskega sodišča. V tistem primeru so pozneje sporočili, da je bilo po njihovem mnenju vse čisto.