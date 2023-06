Predsednica republike podprla prizadevanja KPK

Predsednik KPK Robert Šumi je med predstavitvijo poročila za leto 2022 predsednici republike Nataši Pirc Musar navedel številne novosti in izboljšave, ki vodijo k profesionalizaciji komisije tako navznoter kot navzven. Predsednica je podprla prizadevanja komisije za krepitev pravne države, integritete in etičnosti, so sporočili iz njenega urada.

Nataša Pirc Musar je izpostavila tudi dosedanje odlično sodelovanje s Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK). Prepričana, da korupcija predstavlja resno grožnjo za družbo, pravno državo, gospodarski razvoj in pravičnost. Lahko ima namreč škodljive učinke na vse sfere družbenega življenja, vključno z gospodarstvom, politiko, javno upravo, pravosodjem in zasebnim sektorjem.

Vzpostavljanje etičnih standardov in integritete v družbi je zato po njenem mnenju ključno za ohranjanje zaupanja ljudi v institucije. "Za preprečevanje korupcije je treba izvajati celovite ukrepe z ustrezno zakonodajo, ki krepi neodvisnost nadzornih inštitucij, močno civilno družbo, spodbuja etično ravnanje v javnem in zasebnem sektorju ter osvešča javnost o škodljivih posledicah korupcije," je po navedbah urada dejala v pogovoru s predsednikom komisije Robertom Šumijem ter obema njegovima namestnikoma Davidom Lapornikom in Simonom Savskim.

Sogovorniki so soglašali, da je pomembno, da vsi skupaj prispevamo k boju proti korupciji in si prizadevamo za pošteno, odgovorno in transparentno družbo, so še sporočili.