Pred policijo bežal pod vplivom kokaina

Novomeški policisti so v noči na petek pri Srebrničah v občini Novo mesto zaustavljali voznika osebnega vozila, ki pa njihovih znakov ni upošteval. Pospešil je in nadaljeval nevarno vožnjo vse do Vrha pri Ljubnu, kjer pa so ga vendarle zaustavili in obvladali z uporabo prisilnih sredstev. Izkazalo se je, da je vozil pod vplivom kokaina.

Prisotnost kokaina je potrdil hitri test, ki so ga 35-letnemu kršitelju odredili policisti, medtem ko je strokovni pregled odklonil. Policisti so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Zaradi kršitev določil zakona o nalezljivih boleznih, zakona o pravilih cestnega prometa in zakona o varstvu javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, z odklonitvijo preizkusa pa seznanili sodišče, piše STA.