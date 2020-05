Pred nami so sončni dnevi, nove padavine v noči na nedeljo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred nami so trije večinoma sončni dnevi. Danes bo še pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. V petek bo sončno z občasno oblačnostjo, podobno vreme pa bomo imeli tudi v soboto. V noči na nedeljo se obeta nova pošiljka padavin.

Danes bo povečini sončno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ki bo zvečer večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

V petek bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 13, najvišje dnevne pa od 20 do 25 stopinj.

V noči na nedeljo padavine, nato sledi ohladitev

V soboto bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. V noči na nedeljo se bo pooblačilo, pričelo bo deževati. V nedeljo dopoldne bo dež ponehal, popoldne se bo delno zjasnilo. Hladneje bo, na Primorskem bo zapihala šibka burja.