Pred nami oblačen konec tedna s krajevnimi plohami

Danes bo pretežno oblačno, le na vzhodu bo še deloma sončno. Na zahodu bo že čez dan občasno rahlo deževalo, zvečer pa se bodo padavine začele pojavljati tudi drugod po Sloveniji in ponoči zajele vso državo, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso). Vsi tisti, ki se med koncem tedna odpravljate v Planico na zaključek svetovnega pokala v smučarskih skokih, boste za naše najverjetneje navijali z dežniki.

Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, ob morju in v vzhodnih krajih okoli 17 stopinj Celzija.

Pred nami deževen konec tedna

V noči na soboto bodo padavine z nevihtami prehodno zajele vso Slovenijo, zapihal bo severovzhodnik. Dež bo do jutra večinoma ponehal. Zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9 stopinj Celzija.

V soboto se obeta oblačno vreme, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, le ob morju jih ne bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Podobno vreme se bo nadaljevalo v nedeljo, sredi dneva in popoldne bodo še nastajale krajevne plohe.

Začetek tedna prinaša nižje temperature

Po deževnem koncu tedna bomo zakorakali v vremensko bolj jasen ponedeljek. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem burja. Ohladilo se bo.