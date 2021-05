Pred nami je najlepši dan tega tedna

Nedelja bo sončna in topla. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Začetek tedna bo še toplejši.

Pred nami je sončna nedelja s temperaturami vse tja do 24 stopinj Celzija. Tudi v ponedeljek se bo jasno vreme nadaljevalo, še nekoliko topleje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 12 stopinj Celzija. Najvišje dnevne od 22 do 25, na vzhodu se lahko živo srebro povzpne do 27 stopinj Celzija, napovedujejo vremenoslovci agencije za okolje (Arso).

V torek poslabšanje vremena

V torek bo v vzhodni in deloma osrednji Sloveniji dokaj sončno, v zahodnih krajih pa se bo čez dan pooblačilo. Na zahodu bodo popoldne že možne manjše padavine. Padavine se bodo v noči na sredo od zahoda okrepile in razširile nad večji del države.

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in posameznimi nevihtami. Vrnilo se bo spremenljivo vreme s pogostimi popoldanskimi krajevnimi plohami in nevihtami.