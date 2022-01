Pred nami je lep konec tedna

Danes bo pretežno jasno, predvsem na jugovzhodu bo občasno nekaj nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem se bo ogrelo od 10 do 14 stopinj Celzija.

V Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja, še napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).

V nedeljo bo precej jasno, po nižinah bo zjutraj in dopoldne marsikje megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od −6 do −1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem od 8 do 12 stopinj Celzija.

V začetku tedna bo po večini države pretežno jasno

V ponedeljek in torek bo na Primorskem pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla.