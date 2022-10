Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsedniški kandidat in aktualni kočevski župan Vladimir Prebilič je danes vložil kandidaturo za župana občine Kočevje, je potrdil v nocojšnjem soočenju predsedniških kandidatov na Televiziji Slovenija. A, kot pravi, to ne pomeni, da je nad predsedniško tekmo že obupal.

Kot je pojasnil, se je pred vložitvijo kandidature o tem temeljito pogovoril s svojo listo. "To ne pomeni, da bom v čemerkoli zmanjšal svojo participacijo v predsedniški tekmi," je poudaril.

Kot je dejal, ima do 30. oktobra namreč čas, da župansko kandidaturo umakne in se posveti predsedniški kandidaturi ob morebitni uvrstitvi v drugi krog. Ob tem je dodal, da so ga rezultati zadnjih anket, ki po njegovih besedah kažejo, "da je vse še mogoče", ohrabrili.

Danes je bil namreč zadnji dan za vložitev kandidatur oz. kandidatnih list za občinske svetnike ter kandidatur za župane na lokalnih volitvah, ki bodo 20. novembra.

Danes se sicer tudi uradno začenja predvolilna kampanja pred lokalnimi volitvami, ki se bo končala 24 ur pred dnem glasovanja, ko bo nastopil volilni molk.