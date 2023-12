Praznično tudi v zaporih in prevzgojnem domu

Praznične aktivnosti te dni potekajo tudi v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu. Kot so danes sporočili z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, se z njimi trudijo, da bi zaprtim osebam popestrili bivanje v zaporu in jim olajšali morebitne stiske.

"December je čas veselja in pričakovanj lepih trenutkov, ki jih običajno preživimo s svojimi najbližjimi. V zaporih je večina zaprtih oseb v tem času ločena od svojih družin, zato v skladu z možnostmi poskušamo dneve organizirati tako, da se vsaj malo prazničnega utripa iz zunanjega sveta lahko prelije tudi v zapore," so zapisali na upravi.

V zavodih organizirajo različne dogodke - kulturno, športno in izobraževalno obarvane. Med drugim so bila izvedena druženja ob tradicionalnih predprazničnih čajankah, za katere zaprte osebe vsakoletno pripravijo pestre programe. V večini zavodov so zaprte osebe v sklopu ustvarjalnih delavnic lahko izdelale unikatne voščilnice in jih poslale svojim najbližjim. Potekala je peka dobrot, izdelava okraskov in božičnih aranžmajev ter okraševanje skupnih prostorov. Ponekod bodo izšli praznični izvodi zavodskega časopisa, izvedeni so bili tudi času primerno obarvani namenski izhodi.

Izhod za ogled mesta

V nekaterih mestnih zaporih so obsojencem, ki zaporno kazen prestajajo v svobodnejšem režimu, omogočili ogled praznično okrašenega mesta. "Udeleženci so izrazili hvaležnost za izkazano priložnost, da so lahko na tak način doživeli praznično vzdušje in se počutili del skupnosti. Po zaključku namenskega izhoda so obsojenci delili svoje vtise in izkušnje ter izpostavili pozitiven vpliv aktivnosti na njihovo razpoloženje, povečanje samozavesti in občutek pripadnosti. Vse izvedene praznične aktivnosti zasledujejo cilj, da pri zaprtih spodbujajo pozitivne izkušnje, socialno interakcijo in tudi ponovno vključitev v družbo," izpostavljajo na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij.

Ker so prazniki hkrati lahko čas, ki v osebah vzbudi stisko, žalost in domotožje, se v zaporih posebej trudijo, da zaprtim osebam omogočijo razbremenitev v okviru možnosti vsake lokacije. Zaprtim osebam bo na oba praznična večera omogočena večerja, podaljšano druženje, silvestrovanje v bivalnih sobah oziroma v dnevnih prostorih ter možnost telefonskih pogovorov s svojci.

Še posebej pomembno za zaprte osebe iz tujine je po navedbah uprave tudi omogočanje video klicev s svojci, ki zaradi razdalje težje pridejo na obiske.