Praznična doživetja v pravljičnem Celju

V Zavodu Celeia Celje so skupaj s partnerji za decembrski čas pripravili več kot 50 dogodkov na sedmih različnih prizoriščih. Več priložnosti za druženje in uživanje v prazničnem vzdušju nimajo samo najmlajši in družine, ampak tudi odrasli, ljubitelji adventa in unikatno okrašenih mest ter kulinarični raziskovalci.